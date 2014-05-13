Україна збільшила виробництво автомобілів на 86%

Україна в січні-квітні 2014 року збільшила виробництво автомобілів у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року на 86% - до 18 844 одиниць, йдеться в повідомленні асоціації «Укравтопром».

За даними асоціації, виробництво легкових автомобілів в січні-квітні п.р. збільшилась порівняно з аналогічним періодом минулого року на 93% - до 18 030 штук, а комерційних - на 51% - до 541 одиниці. Виробництво автобусів у звітному періоді впало на 39% - до 273 штук, повідомляє «Укравтопром».

Згідно з повідомленням, виробництво легкових автомобілів в квітні 2014 року зросло у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 52% - до 4 411 одиниць, а виробництво комерційних автомобілів збільшилося на 24% - до 140 одиниць, в той час як виробництво автобусів скоротилося на 9% - до 137 одиниць.

Водночас, у квітні порівняно з березнем поточного року виробництво легкових автомобілів знизилося на 17%, комерційних авто - знизилося на 8%, а виробництво автобусів збільшилося майже в три рази.

За даними «Укравтопрому», лідируюча позиція в січні-квітні в легковому сегменті українського автопрому дісталася Запорізькому автомобілебудівному заводу, який виготовив 8 045 легкових автомобілів.

Лідером з виробництва комерційних автомобілів за перші чотири місяці року став кременчуцький "АвтоКрАЗ", який виготовив 282 авто.

Найбільшу кількість автобусів в січні-квітні випустив завод "Часовоярські автобуси" - 73 автобуса.

Читайте такожВ Україні скоротилися продажі нових автомобілів і автобусів

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація «УкрАВТО» (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація «Богдан», «Єврокар», корпорація «АІС» («КрАСЗ»), корпорація «Еталон» ("Чернігівський автозавод і Бориспільський автозавод).

