Франція через санкції може відмовитися продавати Росії військові кораблі

Франція не виключає перегляду угоди про продаж Росії військових кораблів. Таке припущення в інтерв'ю CNN озвучив міністр закордонних справ Лоран Фабіус, який прибув до Вашингтона, щоб зустрітися з держсекретарем США Джоном Керрі, переадет lenta.ru.

Контракт на будівництво вертольотоносців «Містраль» був укладений до того, як вибухнула українська криза, під час якої західні країни ввели ряд санкцій проти російських посадовців і комерційних установ.

На питання, чи буде Франція на тій же стороні, що і США, Фабіус відповів: «Думаю, так, за умови, що кожен понесе ті ж втрати». «Це санкції проти Росії, а не Європи. Давайте не будемо цього забувати», - сказав він.

Раніше Франція заявляла, що до жовтня не має наміру переглядати умови поставки двох вертольотоносців «Містраль». За твердженням французьких дипломатичних джерел, скасування угоди завдасть більше шкоди Парижу, ніж Москві, повідомляє Reuters.

«У нас правило: коли є контракт, він буде реалізований, - сказав Фабіус. - Рішення буде прийнято в жовтні цього року».

Росія у свою чергу обіцяє пред'явити Франції серйозні штрафні санкції, якщо остання відмовиться від будівництва для російського ВМФ вертольотоносців «Містраль».

Контракт про постачання ВМФ Росії двох французьких вертольотоносців «Містраль» був підписаний у 2011 році, його сума становить більше мільярда доларів. Перший корабель «Владивосток» буде поставлений в Росію в жовтні 2014 року, а другий - «Севастополь» - поповнить Чорноморський флот у Криму в 2015 році.



