Суд скасував банкрутство Миколаївського суднозаводу "Океан"

Вищий господарський суд України скасував постанову господарського суду Миколаївської області від 1 листопада 2013 року про визнання ВАТ «Миколаївський суднобудівельний завод «Океан» банкротом і відкриття ліквідаційної процедури.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Миколаївської облдержадміністрації, відповідну постанову прийнято 13 травня.

Справу направлено в стадію розпорядження майном.

Крім того, у провадженні господарського суду Миколаївської області знаходиться скарга на дії ліквідатора заводу «Океан» арбітражного керуючого Миколи Хайло.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада Господарський суд Миколаївської області визнав публічне акціонерне товариство "Миколаївський суднобудівельний завод "Океан" банкротом і відкрив ліквідаційну процедуру.

У справі значиться 74 кредитори заводу.

Раніше в 2012-2013 роках партнери ПАТ «Миколаївський суднобудівельний завод «Океан» не раз зверталися до господарського суду Миколаївської області з вимогою про визнання його банкротом.

У вересні 2012 року Президент України Віктор Янукович доручив уряду і Миколаївській обласній державній адміністрації вжити заходів щодо вирішення проблем "Миколаївського суднобудівельного заводу «Океан» зокрема, надати допомогу в пошуку замовлень, відновленні обсягів виробництва, погашенні боргів із зарплати.

Довідка УНІАН. Миколаївський суднобудівельний завод "Океан", який був заснований у 1951 році, зараз є публічним акціонерним товариством і спеціалізується на виробництві і ремонті контейнеровозів, танкерів, буксирів, барж водотоннажністю до 350 тис. тонн.

Підприємство розташоване в південній частині міста Миколаєва на лівому березі річки Південний Буг з відкритим виходом до Чорного моря. За свою 60-річну історію на верфі побудовано більш як 400 технічно складних суден загальним дедвейтом більш як 4 млн. тонн. На даний час, крім реалізації проекту з компанією Vestas, завод «Океан» виконує ремонтні роботи найбільшого в Європі річкового плавучого крана «Захар» і здійснює портову діяльність.

Компанія Vestas заснована в 1898 році, з 1980 року почала серійне виробництво вітрогенераторів, є найстарішим у світі виробником вітротурбін. Vestas працює в 66 країнах світу.