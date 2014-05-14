Путін хоче робити зброю в Росії без іноземних партнерів

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав на нараді про виконання державного оборонного замовлення, де обговорювалися, зокрема, питання імпортозаміщення в оборонно-промисловому комплексі (ОПК).

«Ми вже з керівництвом уряду обговорювали це – незважаючи на те, що це буде пов'язано з невеликими додатковими коштами, які потрібно буде виділяти на вирішення проблем імпортозаміщення, зрештою це процес правильний. І ми повинні зробити все для того, щоб усе, що використовується оборонно-промисловим комплексом, усе, чого потребує оборонно-промисловий комплекс Росії, – все це вироблялося на нашій території, і щоб ми ні від кого не залежали за жодним із напрямків переоснащення армії та флоту на нову систему озброєнь», - сказав Путін.

Він зазначив, що уряд повинен був порахувати, скільки потрібно додаткових ресурсів на впровадження імпортозаміщувальних програм і в які терміни вони можуть бути реалізовані.

«Впевнений, що це піде на користь самій промисловості, й потрібно буде відповідним чином скоригувати роботу наших наукових шкіл», - додав Путін.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня Путін заявив, що Росія за 1,5-2,5 роки зможе відмовитися від співробітництва з Україною у сфері виробництва зброї, але сподівається, що цього не відбудеться.

«Кооперація з українськими партнерами у галузі ОПК має велике значення для російського ОПК і вирішальне, ключове для українського. У чому різниця? Різниця в тому, що Росія та її ОПК в змозі - і з фінансових міркувань, і з технологічного рівня - здійснити імпортозаміщення. Це зажадає від нас додаткових грошей і часу - за різними видами продукції - від 1,5 до 2,5 років», - сказав Путін.

При цьому Путін переконаний, що в разі відмови від кооперації український ОПК потрапить у «катастрофічне» становище.

25 квітня Путін назвав Україну багаторічним і надійним партнером у сфері військово-технічної співпраці, яка не зможе виробляти зброю без РФ. За його словами, в умовах гострої кризи держави українська оборонна промисловість практично позбавлена державної підтримки. Він заявив, що дві третини її підприємств-суміжників розташовані в Росії.

9 квітня міністр промисловості і торгівлі Росії Денис Мантуров на нараді з Путіним повідомив, Росія готова відмовитися від кооперації з Україною.

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«Серйозної залежності у нашої країни щодо поставок товарів із України немає. Якщо буде вжито якісь обмежувальні заходи з українського боку, то наші підприємства зможуть повністю замістити виробництво своєю номенклатурою з кооперації», - сказав Мантуров.

Нагадаємо, в березні Росія анексувала український Крим.

Внаслідок цього США, ЄС, Канада, Японія ввели санкції щодо РФ. Проте, Росія не припинила спроб дестабілізувати ситуацію на південному сході України, і стягнула на кордон з Україною війська.