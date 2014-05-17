Російський металургійний гігант «Мечел» попередив про ризик дефолту

Російський металургійний гігант «Мечел» попередив інвесторів про ризик дефолту в разі скорочення ліквідності банківської системи Росії через політичну кризу в Україні, випливає з матеріалів компанії, передає ИТАР-ТАСС.

"Мечел" відзначає, що останнім часом уповільнення темпів зростання економіки Росії, а також події в Україні і в Криму "додають фактор невизначеності в можливості російських банків забезпечити достатню ліквідність для російських компаній".

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"У такій ситуації, якщо російські банки і фінансові інститути виявляться не здатні продовжити процес рефінансування нашої боргового навантаження і фінансування потреб у капіталі, ми можемо опинитися не здатні диверсифікувати джерела фінансування і допустити дефолт за боргом, що матиме значний ефект на бізнес, фінансовий стан, операційні результати і перспективи", - зазначено в матеріалах "Мечела", направлених в Комісію з цінних паперів і бірж США.

З початку 2014 року чистий борг "Мечела" станом на 30 квітня скоротився на $560 млн, досягнувши $8,6 млрд.

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Станом на 31 грудня 2013 року загальний борг "Мечела" становив $9 млрд, а чистий борг - $8,7 млрд проти $9,1 млрд на кінець 2012 року.

Близько 68% від загального боргу компанії припадає на кредити в російських банках, 25% - на кредити іноземних банків, 7% - на облігації.

Близько 51% загального боргу номіновано у рублях, 42% - в доларах, 7% - у євро.

У кінці лютого старший віце-президент ВАТ "Мечел" з фінансів Станіслав Площенко повідомив, що "Мечел" веде переговори про рефінансування заборгованості до кінця 2014 року у розмірі близько $1 млрд, з яких близько $500 млн припадає на погашення кредитів ВТБ, інша половина - на кілька невеликих кредитних ліній.

15 травня стало відомо, що "Мечел" рефінансував кредит ВТБ на 40 млрд руб.

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Серед основних кредиторів "Мечела" - три найбільших російських банки: Сбербанк, ВТБ і Газпромбанк, а також велика кількість західних банків, які брали участь у синдикатах та клубних угодах.

Група "Мечел" об'єднує виробників вугілля, залізорудного концентрату, сталі, прокату, феросплавів, продукції високих переділів, теплової та електричної енергії. Ігорю Зюзіну належить 66,76% акцій, іншим менеджерам - близько 1%.

