Металурги за квартал збільшили збитки у 4 рази

Металургійна галузь України за підсумками січня-березня наростила збитки (негативний фінансовий результат до оподаткування) у порівнянні з 1 кварталом 2013 року в 4 рази, або на 9,6 млрд грн - до 12,7 млрд грн. Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних підприємств «Металургпром».

«Значне зростання збитків (близько 9 млрд грн) сталося через втрати від курсової різниці при переоцінці валютних позикових коштів та відсотків за ними», - йдеться в повідомленні.

За даними «Металургпрому», чистий дохід (виручка) метпідприємств від реалізації продукції за 1 квартал зменшилася на 1,6% (на 0,4 млрд грн) і склала 36,1 млрд грн. При цьому, зазначає «Металургпром», обсяг реалізації продукції в натуральному вираженні знизився на 8%, а ціни на прокат чорних металів в середньому зросли на 3%.

Збитки від операційної діяльності склали 1,5 млрд грн проти 2,1 млрд грн у 1 кварталі 2013 року.

Рентабельність операційної діяльності за січень-березень 2014 року склала «мінус» 3,71% проти «мінус» 5,25% за підсумками аналогічного періоду минулого року.

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За інформацією «Металургпрому», вартість електроенергії в 1 кварталі зросла на 8,4%, коксу - на 2%. При цьому спостерігалося зниження цін на металобрухт на 2,5% і природний газ на 10%. У середньому матеріальні витрати на виробництво металопродукції за звітний період зросли на 7%.

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Як повідомляв УНІАН, металургійна галузь України за підсумками 2013 року скоротила збитки (негативний фінансовий результат до оподаткування) у порівнянні з 2012 роком на 22,3%, або на 3,5 млрд грн - до 12,2 млрд грн, негативна рентабельність реалізованої продукції склала «мінус» 9,1% проти 9,8% за 2012 рік.

