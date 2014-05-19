Стахановський феросплавний завод відновив роботу

Великий український виробник феросплавів - Стахановський завод феросплавів (СЗФ, Луганська обл.), що зупинив роботу 18 травня після виведення з ладу трансформаторів підстанції «Алмазна» невідомими особами, того ж дня відновив електропостачання.

Про це в коментарі УНІАН повідомив виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів (УкрФА) Сергій Кудрявцев.

«Вчора о 3-й годині дня завод відновив роботу», - сказав Кудрявцев.

За його словами, підприємство підключилося до іншої підстанції, а енергопостачання було відсутнє близько 11-ти годин.

«Зараз у роботі перебувають 5 печей», - додав виконавчий директор «УкрФА», зазначивши, що до зупинки в роботі було 6 печей.

Кудрявцев повідомив, що відновити виробництво на шостій печі можна буде лише після ремонту пошкодженої підстанції «Алмазна».

Раніше повідомлялося, що вночі 18 травня група озброєних людей увірвалася на територію підстанції «Алмазна» і обстріляла з автоматів два трансформатори, внаслідок чого СЗФ був знеструмлений, відтак зупинилося виробництво на шести печах.

Довідка УНІАН. Стахановський завод феросплавів (Луганська обл.) виробляє феромарганець, феросилікомарганець і феросиліцій. Середньорічна виробнича потужність заводу становить 220 тис. тонн феросплавів.

У 2013 році завод скоротив сумарний випуск продукції на 9,4% порівняно з 2012 роком - до 152,9 тис. тонн.

