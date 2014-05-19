Металурги підрахували втрати від зростання цін на газ

Зростання ціни на газ у квітні на 27% і в травні - ще на 18% до 5173 грн за 1 тис. куб. м (з урахуванням транспортування та цільової надбавки) призведе до зростання витрат металургів у 2 кварталі 2014 р. більш ніж на 1,7 млрд грн (з ПДВ).

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів «Металлугпром».

За умов збереження даного рівня цін та обсягів споживання природного газу, до кінця року подорожчання витрат металургів складе понад 5 млрд грн з ПДВ.

За даними «Металургпрому», крім того, підвищення з травня тарифів на електроенергію на 4,8% призведе до збільшення витрат металургів до кінця року більш ніж на 700 млн грн (з ПДВ). Також плановане підвищення залізничних тарифів на вантажні перевезення на 12,5% призведе до зростання витрат ще на 700 млн грн з ПДВ.

Зростання витрат металургів передбачене Податковим кодексом України за рахунок підняття ставок плати з екологічного збору за спеціальне використання води та за користування надрами.

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«Така політика ціноутворення остаточно знищить фінансову систему металургійних підприємств, більша частина яких працює за рахунок позикових коштів. Станом на 1 квітня 2014р. власні обігові кошти метпідприємств без обліку позикових коштів становили «мінус» 52,3 млрд грн проти «мінус» 29,8 млрд грн станом на 1 квітня 2013 р. Власний капітал підприємств знизився на 15% і склав 47,3 млрд грн», - йдеться в повідомленні «Металургпрому».

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За інформацією «Металургпрому», спад попиту і цін на металопродукцію, якого очікують починаючи з травня і практично на весь літній період, ще більше посилить важке становище металургійної галузі.

