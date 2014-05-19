Аксьонов погрожує Фірташу відібрати заводи в Криму - ЗМІ

Самопроголошений «прем'єр-міністр» Криму Сергій Аксьонов закликав власника двох найбільших у регіоні хімпідприємств - "Кримського "Титану" і Кримського содового заводу - провести їх перереєстрацію відповідно до російського законодавства, в іншому разі до заводів можуть бути застосовані санкції, аж до передачі їх у тимчасове управління.

Про це передає РІА «Новости».

У повідомленні наголошується, що ці заводи є власністю українського бізнесмена Дмитра Фірташа.

"Ми не допустимо колапсу в соціальній сфері. Якщо власники підприємств не хочуть виконувати закони Російської Федерації, а також виплачувати зарплати трудовим колективам, то вони будуть піддані примусовій дії. Стосовно них можуть бути будь-які санкції, аж до введення в тимчасове управління майном підприємств. При цьому я проти таких радикальних кроків", - заявив Аксьонов.

"Якщо власники деяких підприємств по-хорошому не розуміють, то ми застосовуватимемо до них заходи примусового характеру", - додав він.

"Кримський Титан" - провідний виробник діоксиду титану в країнах Східної Європи. Крім того, підприємство випускає червоний залізоокисний пігмент, мінеральні добрива (амофос), сірчану кислоту, алюмінію сульфат, залізний купорос.

Кримський содовий завод – велике підприємство з виробництва технічної кальцинованої соди.

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