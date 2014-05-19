В Україні уповільнився спад промвиробництва

Спад промислового виробництва в Україні в квітні 2014 року порівняно з квітнем 2013 року сповільнився до 6% з 6,8%, зафіксованих у березні 2014 року порівняно з березнем 2013 року, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Порівняно з березнем 2014 року спад промвиробництва становив 1%, а в період з січня по квітень, у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року - 5,3%.