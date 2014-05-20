Виробництво легкових автомобілів в Україні зросло майже в 2 рази

Виробництво легкових автомобілів в Україні в січні-квітні 2014 року збільшилося в 1,93 разу порівняно з аналогічним періодом 2013 року - до 18 тис. одиниць, повідомила Державна служба статистики.

Також повідомляється, що виробництво вантажних автомобілів в січні-квітні знизилося на 15,7% - до 359 одиниць, а виробництво автобусів скоротилося на 47,7% - до 243 одиниць.

За інформацією Держстату, в квітні поточного року виробництво легкових автомобілів збільшилося в порівнянні з квітнем минулого року на 52,6% - до 4,4 тис. одиниць.

Як повідомляв УНІАН, виробництво легкових автомобілів в Україні в січні-березні 2014 року порівняно з аналогічним періодом 2013 року зросло в 2,1 разу - до 13,6 тис. шт.

У 2013 році виробництво легкових автомобілів в Україні скоротилося на 34,3% порівняно з 2012 роком - до 45,8 тис. штук.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація «УкрАВТО» (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація «Богдан», «Єврокар», корпорація «АІС» («КрАСЗ»), корпорація «Еталон» ("Чернігівський автозавод і Бориспільський автозавод).