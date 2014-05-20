Терористи з ДНР вирішили відібрати заводи в Ахметова

Голова президії так званої Верховної ради самопроголошеної Донецької народної республіки Денис Пушилін оголосив про початок націоналізації в регіоні.

"У зв'язку з небажанням регіональних олігархів платити податки в бюджет ДНР прийнято рішення почати процес націоналізації", - цитується заява Пушилина в офіційному мікроблозі ДНР у Твіттері у вівторок, 20 травня, пише ZN.ua.

Він засудив позицію бізнесмена Ріната Ахметова, який став ініціатором попереджувальної акції протесту у Донбасі проти діяльності представників ДНР.

"Ахметов зробив свій вибір. На жаль, цей вибір проти народу Донбасу. Сплата податків Києву означає фінансування терору на Донбасі", - також наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН,група СКМ Ріната Ахметова, не має наміру платити податки в бюджет самопроголошеної "Донецької народної республіки".

"СКМ працює виключно в рамках правового поля та чинного законодавства України. Зокрема, і в частині податкових відрахувань до центральних та місцевих бюджетів", - заявили в прес-службі СКМ.

Слід також зазначити, що сепаратисти з ДНР запропонували Рінату Ахметову платити податки до бюджету нового державного формування.

Водночас керівник "Інформаційного опору" Дмитро Тимчук зазначив, що підконтрольна Рінату Ахметову група "Метінвест" повідомила про те, що в Маріуполі її представниками, а також місцевою владою і так званої "Донецької народною республікою" був підписаний якийсь документ під назвою "Меморандум про порядку і безпеки".

Довідка УНІАН. Компанія «Систем Кепітал Менеджмент» - професійний інвестор, який володіє й управляє активами в гірничо-металургійній, енергетичній, телекомунікаційній, банківській, страховій, медійній галузях, а також у сфері рітейлу і нерухомості.

До Групи СКМ входять компанії «Метінвест холдинг», ДТЕК, телекомунікаційна група Vega, «Сьогодні Мультимедіа», «ТРК Україна», «ЕСТА Холдинг», «Український Рітейл», машинобудівний холдинг «Corum» та інші.

100% акцій СКМ належить Ахметову.