Депутати наблизили перехід України на євростандарти

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону України "Про стандартизацію" (нова редакція) (реєстраційний номер 4585).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 237 із 308 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законопроектом передбачено удосконалити правові та організаційні засади національної стандартизації та привести у відповідність з європейською моделлю, створення нової національної системи стандартизації, яка відповідатиме сучасними вимогам, зокрема створення організаційних форм діяльності у сфері стандартизації відповідно до міжнародної та європейської практики.

Законопроектом передбачено утворення та функціонування єдиного національного органу стандартизації. Функції національного органу стандартизації виконуватиме юридична особа публічного права, утворена центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації (наразі Мінекономрозвитку як національний орган стандартизації представляє Україну в міжнародних та регіональних організаціях та приймає національні стандарти. Мета законопроекту утворення національного органу стандартизації, що не є органом державної влади, до повноважень якого передається зокрема прийняття та скасування національних стандартів з огляду на те, що відповідно до Угоди про технічні бар'єри в торгівлі СОТ стандарти визначаються як добровільні). Крім того, з метою забезпечення участі в управлінні національним органом стандартизації України всіх зацікавлених сторін передбачено створення керівної ради, яка є дорадчо-наглядовим органом національного органу стандартизації, що забезпечить участь у його управлінні всіх заінтересованих сторін (державних органів, наукових установ, громадських об’єднань суб’єктів господарювання, інших громадських об’єднань та професійних спілок).

Відповідно до законопроекту, до повноважень національного органу стандартизації передаються: організація та координація діяльності у сфері стандартизації, затвердження програми робіт із стандартизації, прийняття та скасування національних стандартів (у тому числі у сфері будівництва), утворення, припинення діяльності технічних комітетів стандартизації, представлення інтересів України в міжнародних та регіональних організаціях стандартизації та співробітництво з національними органами стандартизації інших держав (наразі зазначені функції виконує Мінекономрозвитку та у сфері будівництва Мінрегіон (окрім міжнародного співробітництва). Згідно європейської практики відповідні функції виконує національний орган стандартизації, що не є органом державної влади).

Даним законопроектом передбачено удосконалити правові та організаційні засади національної стандартизації. Зокрема, запроваджуються два рівня стандартизації залежно від суб’єкта стандартизації, який приймає стандарти: національні стандарти, прийняті національним органом стандартизації та стандарти і технічні умови, прийняті підприємствами, установами та організаціями (далі – підприємства). Відміняється галузева стандартизація, у зв’язку з чим, протягом п’ятнадцяти років центральні органи виконавчої влади мають право у відповідних сферах діяльності та в межах своїх повноважень перевіряти, переглядати свої галузеві стандарти з метою переведення їх на національний рівень або на рівень підприємств чи скасовування (наразі в Україні є три рівні стандартизації: національна, галузева стандартизація та стандарти підприємств (центральні органи виконавчої влади у відповідних сферах діяльності та організації мають право розробляти та затверджувати свої стандарти). З метою приведення системи стандартизації до європейської моделі запроваджуються два рівні стандартизації (національна стандартизації та стандарти підприємств) та скасовується галузева стандартизація).

Відповідно до законопроекту, не допускається погодження проектів національних стандартів з державними органами (з метою приведення процедури розроблення національних стандартів відповідно до міжнародної та європейської практики. Інтереси держави під час розроблення національних стандартів представлятимуть представники органів державної влади як члени відповідних технічних комітетів стандартизації).

Відповідно до законопроекту, скасовується державна реєстрація технічних умов та не допускається встановлення будь-яких правил, пов’язаних із розробленням стандартів та технічних умов підприємств (з метою дерегуляції економіки, відповідно до Угоди про технічні бар'єри в торгівлі СОТ, стандарти визначаються як добровільні). Законопроект встановлює правові та організаційні засади національної стандартизації. Щодо стандартів підприємств – законопроект визначає права, а не обов’язки, тобто стандарти підприємств це не регулююча сфера, що відповідає європейській практиці); скасовується обов’язковість застосування національних стандартів.

Відповідно до законопроекту, національні стандарти застосовуються на добровільній основі, за винятком випадків, коли обов’язковість їх застосування встановлена нормативно-правовими актами. Забезпечується вільний доступ до текстів національних стандартів, застосування яких відповідно до законодавства є обов'язковим, шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті національного органу стандартизації (відповідно до Угоди про технічні бар'єри в торгівлі СОТ стандарти визначаються як добровільні. В Європейському Союзі (далі – ЄС) стандарт є обов’язковим у випадках, коли на нього є пряме посилання у тексті директиви ЄС. На базі директив ЄС в Україні розробляються технічні регламенти, які є нормативно-правовими актами (затверджуються постановою Кабінету Міністрів України). У разі прямого посилання на національні стандарти в інших нормативно-правових актах (зокрема у наказах державних органів влади, зареєстрованих у Мін'юсті) відповідні стандарти становляться обов'язковими).

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що з метою реалізації державної політики у сфері стандартизації в межах бюджетної програми Мінекономрозвитку КПКВК 1201220 "Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими" на 2014 рік передбачено фінансування у розмірі 200,0 тис. грн.



