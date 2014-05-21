General Motors відкликає 2,4 млн автомобілів

Американська корпорація General Motors оголосила про відкликання з ринку США 2,4 млн автомобілів у зв'язку з виявленням різних дефектів. Таким чином, з початку року найбільший американський автовиробник відкликав вже 13,6 млн машин, передає ИТАР-ТАСС.

На цей раз відгук торкнеться, зокрема, понад 1,3 млн кросоверів Buick Enclave, GMC Acadia та Chevrolet Traverse, випущених в період з 2009 по 2014 рік, а також Saturn Outlook випуску 2009-2010 років. У них виявлений дефект ременів безпеки передніх сидінь.

Крім того, відкликають 1 млн седанів Chevrolet Malibu і Pontiaс G6 через дефект троса перемикання передач. Відкликанню підлягають також 1,4 тис. нових позашляховиків Cadillac Escalade у зв'язку з дефектами подушок безпеки.

У General Motors відзначили, що їм поки не відомо про які-небудь ДТП, викликані цими порушеннями. У другому кварталі компанія планує витратити близько $400 млн на усунення неполадок у відкликаних машинах, повідомили представники концерну.

Концерн оголосив про відкликання своєї продукції на тлі зростання претензій до нього з боку американської влади. У лютому і березні General Motors відкликала по всьому світу через дефект в системі запалювання 2,6 млн легкових машин, випущених з 2003 по 2011 рік.

Проблема призводила до відключення двигуна під час руху, що викликало збій у гальмівній системі і відключення пристроїв безпеки. Цей дефект міг стати причиною загибелі 13 людей.

Корпорація визнала, що знала про цю проблему ще в 2001 році, хоча за правилами повинна була повідомити про неї протягом п'яти днів після виявлення. Минулого тижня GM вже погодився виплатити владі США штраф у розмірі $35 млн за несвоєчасне надання інформації про дефекти в автомобілях.

