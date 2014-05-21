Російський «Мечел» продає Донецький електрометалургійний завод за $80 млн

Російська гірничо-металургійна група «Мечел» має намір до 31 липня 2014 року закрити операцію з продажу Донецького електрометалургійного заводу (ДЕМЗ), який простоює з початку 2014 року.

Про це «Мечел» повідомила на сайті Комісії з цінних паперів і бірж США у звіті за 2013 рік.

Згідно з повідомленням, група 7 грудня 2013 року отримала пропозицію від покупця придбати ДЕМЗ за 80 млн дол. Зокрема, 20 млн дол. повинні бути сплачені на момент передачі акцій заводу покупцеві, а решта 60 млн дол. необхідно сплатити протягом двох років після дати продажу. При цьому група не уточнює, хто є покупцем заводу.

Також повідомляється, що на кінець 2013 року заборгованість за кредитами заводу склала 81,1 млн дол.

Читайте такожРосійський металургійний гігант «Мечел» попередив про ризик дефолту

Як повідомляв УНІАН, Донецький електрометалургійний завод, після чотирьох місяців роботи, 16 січня припинив виробництво через відсутність металобрухту на складах підприємства, при цьому представник підприємства заявив, що відновлення роботи можливе не раніше весни поточного року.

Раніше ДЕМЗ припиняв виробництво в кінці 2012 року через високі ціни на металобрухт і відновив роботу у вересні 2013 року.

Група «Мечел» намагається продати ДЕМЗ з вересня 2012 року через нерентабельність виробництва на підприємстві.

У серпні 2013 року «Мечел» домовилася про продаж заводу російському бізнесменові Вадиму Варшавському за 2 тис. євро у разі виплати бізнесменом 81 млн дол. заборгованості підприємства перед групою.

Довідка УНІАН. Донецький електрометалургійний завод (до 2009 р. - ММЗ «Істіл (Україна)») створено в 1999 році на базі електросталеплавильного, обтискного і копрового цехів Донецького металургійного заводу в результаті його реструктуризації.

Підприємство спеціалізується на виробництві безперервно-литої квадратної заготовки для перекату і безперервно-литої трубної заготовки, а також гарячекатаного круглого прокату великого діаметру.

«Мечел» - одна з провідних світових компаній у гірничодобувній і металургійній галузях, заснована в 2003 році. У компанію входять виробничі підприємства в 11 регіонах Росії, а також у США, Литві та Україні. «Мечел» об'єднує понад 20 промислових підприємств. Це виробники вугілля, залізної руди, сталі, прокату, феросплавів, теплової та електричної енергії.