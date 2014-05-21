Євросоюз подав до СОТ третій позов проти Росії

Європейський союз (ЄС) подав позов проти Росії до СОТ з приводу антидемпінгових ввізних мит щодо легких комерційних автомобілів з Німеччини та Італії.

Як йдеться в повідомленні представництва ЄС при СОТ, яке надійшло ИТАР-ТАСС, "антидемпінгові мита несумісні з нормами СОТ".

За існуючими в СОТ правилами, у сторін буде 60 днів на проведення консультацій, після чого, якщо питання не буде залагоджено, Брюссель має право вимагати формування третейської групи експертів.

Це третій позов ЄС щодо Росії в рамках СОТ, до якої росія приєдналася в серпні 2012 року.

Перше розслідування було розпочато минулого року щодо утилізаційного збору на автомобілі іноземної зборки, а на початку квітня ЄС подав позов проти Росії у зв'язку із забороною на постачання свинини з Європи.

Як повідомляв УНІАН,Євросоюз дуже розчарований підходами Росії до принципів глобальної торгівлі в рамках СОТ. Про це заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal єврокомісар з торгівлі Карел де Гюхт. За його словами, це загрожує новими позовами. На що конкретно збирається поскаржитися Євросоюз, він не уточнив.