Україна пообіцяла Євросоюзу скоротити свої претензії в рамках СОТ

Україна має намір провести низку переговорів і консультацій з країнами – учасниками Світової організації торгівлі в рамках раніше заявленого перегляду загального переліку тарифних претензій, виставлених нашою країною восени 2012 року. Про це йдеться в Меморандумі про взаєморозуміння з Європейським Союзом, що передбачає виділення нашій країні макрофінансової допомоги в обсягу 1 млрд євро.

«Україна проводитиме консультації з ЄС та іншими членами СОТ з тим, аби вирішити системні проблеми, порушені членами СОТ. Ці консультації включатимуть розгляд інших суміжних інструментів СОТ, таких як виключення платіжного балансу. Консультації мають привести до подальшого істотного скорочення кількості тарифних позицій, заявлених до перегляду», - говориться в Меморандумі.

Як повідомляв УНІАН, восени 2012 року Україна звернулася до СОТ з нотифікацією про намір переглянути потенційні тарифи на імпорт товарів за 371 товарною позицією. Рішенням України були обурені влади США і країн ЄС, заявляючи, що перегляд тарифів за 371 товарною позицією повністю розбалансує систему міжнародної торгівлі та призведе до подальших численних торгових суперечок.

Позиція України щодо претензій до СОТ обговорювалася навіть в контексті підписання Угоди про асоціацію і формування зони вільної торгівлі з ЄС.

У 2013 році уряд повертався до питання перегляду переліку претензій і його оптимізації, проте це ні до чого не привело.

У квітні 2014 року група парламентаріїв звернулася до уряду повернутися до питання перегляду тарифних претензій в рамках СОТ і скоротити ці претензії до 20-30.