Україна піднялася на 9 місце в рейтингу світових виробників сталі

Українські металурги в квітні 2014 року порівняно з квітнем минулого року скоротили виробництво сталі на 4,5% - до 2,625 млн тонн, при цьому піднялися з 10-го на 9-е місце рейтингу світових виробників цієї продукції, опустивши на 10-ту сходинку Туреччини, йдеться у звіті Всесвітньої асоціації виробників сталі (World Steel Association, WSA).

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Згідно з повідомленням, за підсумками квітня лідерство в рейтингу світових виробників сталі зберіг Китай з показником 68,835 млн тонн (зростання на 2,1% до квітня 2013 року).

Далі країни першої десятки рейтингу розташувалися в такому порядку: Японія (8,939 млн тонн, -2,5%), США (7,027 млн тонн, -1,6%), Індія (7,015 млн тонн, +5,3%), Південна Корея (6,098 млн тонн, +10,8%), Росія (5,8 млн тонн, +0,7%), Німеччина (3,707 млн тонн, +3,9%), Бразилія (2,767 млн тонн, -5,1%) і на 10 місці Туреччина (2,620 млн тонн, -9,1%).

Загалому в квітні 2014 року порівняно з квітнем минулого року 65 країн, що входять до рейтингу WSA, збільшили виробництво сталі на 1,7% - до 136,6 млн тонн.

У звіті асоціації за січень-квітень 2014 року позиції лідера також продовжує утримувати Китай - 271,9 млн тонн (зростання порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 2,7%). Далі слідують: Японія (36,5 млн тонн, +2%), США (28,6 млн тонн, +0,1%), Індія (27,8 млн тонн, +2,5%), Південна Корея (23,8 млн тонн, +7,6%), Росія (22,9 млн тонн, +0,1%), Німеччина (15 млн тонн, +4,3%), Бразилія (11,1 млн тонн, +0,1%) і Туреччина (11 млн тонн, -2,7%).

За 4 місяці 2014 року порівняно з аналогічним періодом 2013 року 65 країн, що входять до рейтингу WSA, збільшили виробництво сталі в цілому на 2,5% - до 543 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, українські металурги за підсумками 2013 рокускоротили виробництво сталі на 0,5% в порівнянні з 2012 роком - до 32,824 млн тонн, зберігши при цьому десяте місце у списку світових виробників цієї продукції.

Згідно з даними Державної служби статистики, за підсумками 2013 року в Україні виробництво сталі без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, зменшилось на 6,1% порівняно з 2012 роком - до 16,066 млн тонн. Також за цей період було вироблено 17,104 млн тонн сталевих напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, що на 4,4% більше показника за 2012 рік.