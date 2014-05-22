Ferrexpo розраховує отримати ПДВ-облігації на $117 млн

Швейцарська компанія Ferrexpo, що контролює в Україні Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати, очікує отримати державні облігації в рахунок боргу з відшкодування податку на добавленною вартість на суму 117 млн дол., за курсом гривні до долара на кінець квітня, йдеться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, 117 млн дол. становлять 53% від загальної заборгованості з повернення ПДВ станом на 30 квітня 2014 року. Інша частина боргу відноситься до поточного відшкодування або знаходиться в процесі судових розглядів.

До того ж у квітні держава відшкодовувала ПДВ компанії Ferrexpo без затримок.

Також повідомляється, що нестабільна ситуація в Україні не впливає на роботу підприємств Ferrexpo, які продовжують виробництво і відвантаження окатишів, а витрати скорочуються завдяки підвищенню ефективності та девальвації гривні.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня Кабінет міністрів України прийняв рішення про випуск п'ятирічних облігацій внутрішньої державної позики як інструменту погашення заборгованості держави з відшкодування податку на додану вартість суб'єктам підприємницької діяльності.

За оцінками Міжнародного валютного фонду, граничний обсяг випуску ПДВ-облігацій може скласти 16,7 млрд грн. Міністр фінансів України Олександр Шлапак казав, що обсяг ПДВ-облігацій становитиме 16,4 млрд грн. У свою чергу, перший заступник міністра доходів і зборів України Ігор Білоус зазначав, що випуск паперів, найімовірніше, буде здійснено декількома траншами, перший з яких складе 5-7 млрд грн.

Довідка УНІАН. Зареєстрована у Швейцарії компанія Ferrexpo AG є найбільшим в СНД виробником і експортером сировини для металургійної промисловості-окатишів. Їй належить 97,31% акцій Полтавського ГЗК.

Основними споживачами продукції, що випускається компанією продукції є металургійні комбінати Європи, Китаю, Індії, Японії та інших країн.

Акції Ferrexpo, найбільшим акціонером якої є український бізнесмен Костянтин Жеваго, котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі.

Ferrexpo в 2013 році збільшила чистий прибуток на 20,7% у порівнянні з 2012 роком - до 263,8 млн дол. з 218,6 млн дол.

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