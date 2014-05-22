У Держінвестпроекті кажуть, що вільна торгівля з ЄС допоможе побудувати десятки заводів

Підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом дозволить побудувати в Україні десятки нових заводів за рахунок притоку іноземних інвестицій.

Про це заявив голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Сергій Євтушенко в ході круглого столу в Києві.

«Зараз починаються перші ділові контакти, маркетинг, вивчення законодавства, вивчення потенційних партнерів, приїзди делегацій, переговори. Це десятки нових заводів, які повинні з'явитися», - заявив Євтушенко.

«Очевидні результати з'являться вже наступного року», - додав він.

За його словами, велика частина потенційних інвесторів представляють країни південно-східної Азії, які зацікавлені в організації свого виробництва на території України для поставок в ЄС.

Євтушенко зазначив, що насамперед іноземні інвестори зацікавлені у виробництві на території України товарів широкого вжитку. Зокрема, інтерес проявляють азіатські концерни, які хочуть виробляти побутову техніку, взуття та продукцію сільського господарства.

Він підкреслив, що Україна має величезний потенціал для залучення інвестицій у виробництво автомобільних запчастин.

"Ці заводи будуть розміщуватися на Західній Україні і працювати на автомобільні кластери в Центральній Європі, таким чином, наші компанії знайдуть своє місце в глобальній ланцюжку виробників", - наголосив Євтушенко.

Як повідомляв УНІАН, обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів) на 1 квітня 2014 року склав 52,179 млрд дол., що на 6,207 млрд дол., або на 10,63%, менше показника на початок поточного року.

Основними інвесторами України залишаються такі країни, як Кіпр - 16,534 млрд дол., Німеччина - 6,033 млрд дол., Нідерланди - 5,523 млрд дол., Російська Федерація - 3,538 млрд дол., Австрія - 2,891 млрд дол., Великобританія - 2,401 млрд дол., Британські Віргінські Острови - 2,225 млрд дол., Франція - 1,783 млрд дол., Швейцарія - 1,320 млрд дол., Італія - 1,101 млрд дол. На ці країни припадає понад 83% загального обсягу прямих інвестицій.

Читайте такожОбсяг торгівлі між країнами Митного союзу скоротився на 13%