"Метінвест" інвестує в соцсферу Краснодона понад 15 млн гривень

Про це повідомляє прес-служба Групи "Метінвест".

Пріоритетними сферами співпраці цього року визначено: розвиток інфраструктури міст і селищ Великої Краснодона, популяризація спорту і здорового способу життя, підвищення якості освіти та медицини, благодійність та розвиток волонтерського руху, йдеться в повідомленні.

«Угода про соціальне партнерство ми підписуємо третій рік поспіль, - підкреслив генеральний директор «Краснодонвугілля» Олександр Ангеловський». - Щорічно компанія збільшує обсяги інвестицій, тому що хоче, щоб люди жили гідно. Відпочивали в красивих парках, лікувалися в хороших лікарнях. Щоб діти могли займатися спортом, а люди похилого віку отримували соціальний захист. Цього року, незважаючи на складну економічну і політичну ситуацію в країні, ми не змінюємо свої плани. Навпаки, в 2014 році Група "Метінвест" збільшить інвестиції на 50%. Серйозна фінансова підмога стане запорукою успішного вирішення найбільш гострих міських проблем».

У рамках Угоди відновлять тролейбусний парк Краснодона. Заплановано відновлення басейну в міському Палаці спорту та реконструкція школи мистецтв. Компанія допоможе у благоустрої та ремонт дитячих садків, розвиток спортивної інфраструктури міст і селищ Краснодонського району.

Передбачена соціальна програма для дітей з неблагополучних сімей і сиріт. Тим з них, хто вирішить пов'язати свою кар'єру з «Краснодонвугілля», після отримання профільної освіти, нададуть відремонтовану кімнату в гуртожитку.

У повідомленні прес-служби наголошується, продовжаться роботи з благоустрою скверів і парків у містах присутності активів компанії. Програмою передбачено надання допомоги у проведенні заходів, присвячених 100-річчю Краснодона.

У поточному році Група Метінвест, спрямує понад 2 млн грн на корпоративну соціальну програму «Місто - нашими руками», а також благодійні та волонтерські заходи.