"Метінвест" інвестує в соцсферу Краснодона понад 15 млн гривень
В рамках Угоди про співпрацю у сфері соціального партнерства на 2014 рік ПАТ «Краснодонвугілля» профінансує близько 20 інфраструктурних проектів загальною вартістю 13 млн грн. Ще більше двох мільйонів піде на реалізацію корпоративних програм та благодійність.
Про це повідомляє прес-служба Групи "Метінвест".
Пріоритетними сферами співпраці цього року визначено: розвиток інфраструктури міст і селищ Великої Краснодона, популяризація спорту і здорового способу життя, підвищення якості освіти та медицини, благодійність та розвиток волонтерського руху, йдеться в повідомленні.
«Угода про соціальне партнерство ми підписуємо третій рік поспіль, - підкреслив генеральний директор «Краснодонвугілля» Олександр Ангеловський». - Щорічно компанія збільшує обсяги інвестицій, тому що хоче, щоб люди жили гідно. Відпочивали в красивих парках, лікувалися в хороших лікарнях. Щоб діти могли займатися спортом, а люди похилого віку отримували соціальний захист. Цього року, незважаючи на складну економічну і політичну ситуацію в країні, ми не змінюємо свої плани. Навпаки, в 2014 році Група "Метінвест" збільшить інвестиції на 50%. Серйозна фінансова підмога стане запорукою успішного вирішення найбільш гострих міських проблем».
У рамках Угоди відновлять тролейбусний парк Краснодона. Заплановано відновлення басейну в міському Палаці спорту та реконструкція школи мистецтв. Компанія допоможе у благоустрої та ремонт дитячих садків, розвиток спортивної інфраструктури міст і селищ Краснодонського району.
Передбачена соціальна програма для дітей з неблагополучних сімей і сиріт. Тим з них, хто вирішить пов'язати свою кар'єру з «Краснодонвугілля», після отримання профільної освіти, нададуть відремонтовану кімнату в гуртожитку.
У повідомленні прес-служби наголошується, продовжаться роботи з благоустрою скверів і парків у містах присутності активів компанії. Програмою передбачено надання допомоги у проведенні заходів, присвячених 100-річчю Краснодона.
У поточному році Група Метінвест, спрямує понад 2 млн грн на корпоративну соціальну програму «Місто - нашими руками», а також благодійні та волонтерські заходи.