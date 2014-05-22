Японська «Фуджикура» побудує у Львові завод з виробництва автопроводки

Японська компанія Fujikura, що спеціалізується на виробництві автомобільної електропроводки, почне будівництво заводу у Львові відразу після підписання економічної частини угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

Про це повідомив голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Сергій Євтушенко під час круглого столу в Києві.

«Вони зараз чекають повноцінної реалізації договору про асоціацію з всеосяжною зоною вільної торгівлі і починають будівництво», - сказав Євтушенко.

За його словами, переговори про підписання угоди тривали два роки. Згідно з розрахунками, будівництво заводу повинне зайняти півтора року.

Голова Держінвестпроекту відзначив, що укладення договору з компанією Fujikura є одним з проявів підвищеного інтересу інвесторів до України протягом останніх місяців.

«Україна стає цікавою юрисдикцією, оскільки у нас з'являється договір про поглиблену та всеосяжну торгівлю з ЄС, ми стаємо зручним місцем, де можна організовувати виробництво і хорошу логістику», - сказав Євтушенко.

На його думку, підвищений інтерес інвесторів пов'язаний зі зміною політичної ситуації в Україні, підписанням договору про асоціацію, активною співпрацею з МВФ і в цілому з геополітичним вибором.

«Ми рухаємося в бік найбільшого у світі ринку, де Україна отримає можливість працювати», - підкреслив Євтушенко.

Як повідомляв УНІАН, японська компанія Fujikura в середині квітня заявила про плани створити понад 3 тис. робочих місць на підприємстві, яке створюють в індустріальному парку Львова "Рясне 2".

Сума інвестицій японської компанії в Україні становитиме 75 млн дол.

Голова Держінвестпроекту раніше заявляв, що підписання угоди про асоціацію з Євросоюзомдозволить запустити в Україні десятки нових заводів за рахунок притоку іноземних інвестицій. Більша частина потенційних інвесторів представляють країни Південно-Східної Азії, які зацікавлені в організації свого виробництва на території України для поставок в ЄС.