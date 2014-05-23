У Hewlett-Packard знову скорочення - на цей раз будуть звільнені 16 тисяч осіб

Керівництво Hewlett-Packard має намір скоротити близько 16 тисяч співробітників з метою поліпшення фінансових показників, передає «Газета.Ru».

За останні три роки з американської IT-компанії вже були звільнені 34 тисячі співробітників. Таким чином, в результаті реструктуризації, яку проводить генеральний директор Мег Уітман, загальне число звільнених досягне 50 тисяч.

Компанія таким способом намагається скоротити витрати, що надалі дозволить їй вкласти більше коштів у розвиток бізнесу.

Hewlett-Packard - велика американська компанія у сфері інформаційних технологій, постачальник апаратного і програмного забезпечення для організацій і індивідуальних споживачів.

Колись надприбуткова Hewlett-Packard продовжує нести збитки. У 2013 році виробник високотехнологічних рішень та постачальник ІТ-послуг отримав чистий збиток у розмірі 237 млн дол. За підсумками 2012 року цей показник в 5 разів нижче.