Toyota відкликає більше 500 тисяч автомобілів

Японська компанія Toyota оголосила в четвер про відкликання по всьому світу 516 тис. автомобілів у зв'язку з виявленням різних дефектів, повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на місцеві ЗМІ. У корпорації уточнили, що більшість машин з несправностями - 430 тис. - були продані в США.

Відкликанню підлягають, зокрема, 450 тис. мінівенів Sienna моделей 2004-2011 років. Як з'ясувалося, сіль, застосовувана в багатьох країнах для боротьби з обмерзанням на дорогах, під час попадання на кріплення запасного колеса під днищем автомобіля може викликати корозію. В результаті запаска може відвалитися прямо під час руху.

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Щорічно в США продається майже 90 тис. автомобілів марки Toyota Sienna. У класі мінівенів цей автомобіль поступається за популярністю лише Dodge Caravan американської компанії Chrysler.

Сервісна акція торкнеться також 16 тис. седанів Lexus GS 250 і Lexus 350 моделей 2013 року, у яких виявлені проблеми з гальмами. Крім того, у 50 тис. позашляховиків Highlander моделі 2014 року виявився несправний один із датчиків подушок безпеки.

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Toyota заявила, що їй невідомо про будь-які інциденти, викликані виявленими несправностями, і пообіцяла безкоштовно відремонтувати автомобілі, які підлягають відкликанню.