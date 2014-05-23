США відмовляться від російських ракетних двигунів

Комітет Сенату США зі збройних сил у четвер, 22 травня, запропонував виділити 100 мільйонів доларів на розробку вітчизняного ракетного двигуна, повідомляє lenta.ru з посиланням на Agence France-Presse.

Американські сенатори з профільного комітету мають намір заборонити американським компаніям купувати російські двигуни, щоб стимулювати створення власних технологій у цій галузі.

Законопроект схвалили в комітеті з питань збройних сил, після чого його відправили на голосування в Сенат. Палата представників Конгресу США випустила свій проект оборонного бюджету, за яким одним із пріоритетів оборонної політики США є зниження залежності від російських систем доставки вантажів на орбіту.

На тлі суперечностей двох країн щодо ситуації в Україні Росія у відповідь на введені Вашингтоном санкції може припинити постачання ракетних двигунів РД-180 і До-33 в США.

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В даний час двигуни РД-180 виробництва НВО «Енергомаш» поставляються в США для використання на важких ракетах-носіях «Атлас-5», за допомогою яких виводяться на орбіту космічні апарати військового призначення.

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Згідно з сенатським законопроектом, на створення американського аналога РД-180 потрібно п'ять років.