Збиток підприємств України за квартал становив майже 129 млрд гривень

Підприємства України, за винятком малих підприємств та бюджетних установ, в першому кварталі 2014 року отримали 128,477 млрд грн збитку проти 1,3 млрд грн прибутку, отриманого за аналогічний період 2013 року, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, в першому кварталі 2014 року порівняно з аналогічним періодом 2013 року фінансовий результат прибуткових підприємств зріс у 2,2 раза - до 101,734 млрд грн. Найбільше зростання прибутку відбулося в таких галузях: фінансова і страхова діяльність – у 6,3 раза, до 63,270 млрд грн; мистецтво, спорт – в 4,8 раза, до 1,112 млрд грн.

У січні-березні 2014 року порівняно з січнем-березнем 2013 року збитки підприємств зросли в 5,2 раза - до 230,212 млрд грн. Найбільше збитки зросли в таких галузях: операції з нерухомістю – в 13,7 раза, до 11,379 млрд грн; фінансова і страхова діяльність – в 12,2 раза, до 17,238 млрд грн.

Також повідомляється, що в першому кварталі 2014 року порівняно з аналогічним періодом 2013 року кількість збиткових підприємств по відношенню до загальної їх кількості зросла на 4,4 п.п. – до 50%. Найбільша кількість збиткових підприємств зафіксована в таких галузях: водопостачання, каналізація (73,2% збиткових підприємств у галузі), мистецтво, спорт (66,7%), виробництво коксу і продуктів нафтопереробки (63,9%), виробництво виробів з гуми і пластмаси (61,4%).

Як повідомляв УНІАН, підприємства України, за винятком малих підприємств, банків і бюджетних установ, у 2013 році одержали 24,722 млрд грн прибутку до оподаткування, що в 3,4 разу нижче за показник 2012 року (84,924 млрд грн).

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