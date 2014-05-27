В Україні створять два нові індустріальні парки

Міжвідомча комісія при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі прийняла рішення включити до реєстру індустріальних парків два нові - "Свема" (Сумська обл.) і "Соломоново" (Закарпатська обл.), повідомляє прес-служба міністерства.

«До реєстру індустріальних (промислових) парків рекомендується включити індустріальні парки «Соломоново» і «Свема», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, в індустріальному парку «Соломоново» планується розміщення виробництв галузей середнього та точного машинобудування, зокрема автомобілебудування, приладобудування та електронної промисловості.

Основними напрямками діяльності індустріального парку «Свема» визначено хімічне виробництво, виробництво фармацевтичних виробів, будівельних матеріалів, деревообробка, виробництво пластмаси.

Згідно з розрахунками експертів комісії, облаштування цих індустріальних парків забезпечить створення близько 7 тисяч додаткових робочих місць.

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Як повідомляв УНІАН, 26 березня комісія при Мінекономрозвитку рекомендувала включити до реєстру два індустріальних парки - «Коростень» (Житомирська обл.) і «Центральний» (Полтавська обл.). Члени комісії розраховують, що при облаштуванні індустріального парку «Коростень» буде створено більше тисячі додаткових робочих місць, а його окупність буде досягнута протягом 1 року.

Довідка УНІАН. Індустріальний парк - це спеціально організована для розміщення нових виробництв територія, забезпечена енергоносіями, інфраструктурою, необхідними адміністративно-правовими умовами, керована спеціалізованою компанією.

Згідно з українським законодавством, Держінвестпроект включає індустріальний парк до реєстру індустріальних парків на підставі відповідного рішення комісії при Мінекономрозвитку.