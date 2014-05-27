Українська ракета "Зеніт" вивела на орбіту супутник зв'язку Eutelsat

Розроблена дніпропетровським конструкторським бюро «Південне» і виготовлена на держпідприємстві «Південний машинобудівний завод» (Південмаш) ракета «Зеніт-3SL» у рамках міжнародного проекту «Морський старт» успішно вивела на орбіту супутник зв'язку Eutelsat 3B, повідомив УНІАН генеральний директор заводу «Південмаш» Сергій Войт.

«Ракету було успішно запущено в 0 годин 10 хвилин за київським часом», - сказав УНІАН Войт.

За його словами, запуск Зеніт-3 SL був здійснений з розташованої в екваторіальній частині Тихого океану плавучої платформи Odyssey. Вага вантажу ракети становила 6 тонн.

При цьому на сайті програми «Морський старт» (МС) повідомляється, що цей запуск знаменує собою завершення першої місії МС у 2014 році і є третім для компанії Eutelsat, одного з провідних світових супутникових операторів. Усього ж за цією програмою було запущено 36 супутників.

У повідомленні наголошується, що після отримання сигналу зі супутника замовники й організатори запуску були задоволені виконаною роботою.

Цей супутник зможе забезпечувати сигналом Бразилію, Європу, Африку, Близький Схід і Центральну Азію. Його теоретичний термін служби на орбіті становить більш ніж 15 років.

За словами гендиректора "Південмашу", більшу частину робіт з виготовлення ракети для програми МС було зроблено на його заводі.

«За цією програмою ми виготовляємо I і II ступінь ракети-носія Зеніт», - додав Войт.

Він повідомив, що ці ступені були поставлені до Каліфорнії (США), де їх зістикували з російським розгінним блоком.

«Вартість ракети з розгінним блоком 50 млн дол. А вартість наших ступенів становить 42 млн дол», - зазначив гендиректор заводу.

При цьому він наголосив, що успішний запуск ракети є показником наявності в Україні високих космічних технологій.

«Це гарний потенціал для розвитку космічної галузі в Україні», - сказав Войт.

Крім того, він повідомив, що підприємство також співпрацює з американською фірмою Orbital, яка розробила свою ракету, при цьому використовуючи продукцію заводу "Південмаш".

«Ми робимо їм першу ступінь для ракети Антарес. Її пуск заплановано на 10 червня», - сказав гендиректор.

За його словами, «Південмаш» також виконує замовлення з виготовлення ракет Циклон-4 у рамках українсько-бразильської програми зі спорудження ракетного майданчика в Бразилії.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Ігор Коломойський підписав меморандум про співпрацю з генеральним директором держпідприємства "Південний машинобудівний завод" Сергієм Войтом.

Згідно з меморандумом, ОДА зобов'язується відстоювати інтереси "Південмашу" на всіх рівнях державного управління, забезпечити підтримку в пошуку інвесторів в Україні і за кордоном та сприяти просуванню продукції підприємства на світовому ринку.

У свою чергу, "Південмаш" зобов'язується розвивати ракетно-космічний потенціал, брати участь у програмах розвитку регіону і забезпечувати робочими місцями фахівців і випускників спеціалізованих вузів.

Довідка УНІАН. Ракета-носій «Зеніт-2S», розгінний блок ДМ-SL і блок корисного вантажу з КА входять до складу ракети космічного призначення (РКП) «Зеніт-3SL». Розробником і виготовлювачем ракети-носія «Зеніт-2S» (тобто першого і другого ступенів усієї ракети) є ДКБ «Південне» і ВО «Південний машинобудівний завод» (Дніпропетровськ, Україна). Розгінний блок ДМ-SL створений і серійно виготовляється Ракетно-космічною корпорацією «Енергія» ім. Королева (Корольов, Московська область, Росія). Розробку блоку корисного вантажу, що включає головний обтічник і перехідні елементи конструкції, за допомогою яких космічний апарат з'єднується з розгінним блоком, забезпечує компанія «Boeing Commercial Space Company» (Сіетл, штат Вашингтон, США).

Ракета космічного призначення «Зеніт-3SL» - сучасний засіб виведення, який відрізняється простотою експлуатації, повною автоматизацією процесів підготовки і запуску. Працює на рідкому кисні й гасі з продуктами згорання - водою і вуглекислим газом. Завдяки цьому вирізняється екологічною чистотою. Доопрацьована з урахуванням специфіки морського старту.

Державне підприємство «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. Макарова» створено у 1944 році. "Південмаш" - єдиний виробник ракет-носіїв та супутників в Україні, і це дозволяє державі забезпечувати 8-10% пускових послуг, які подаються щорічно міжнародними компаніями. За підсумками 2012 року "Південмаш" увійшов до п'ятірки світових лідерів із запуску ракет-носіїв.