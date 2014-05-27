Україна вивезла з окупованого Криму військового майна на $1 млрд

Як повідомили УНІАН у прес-службі в.о. президента України, вартість вже виведеного майна і військової техніки перевищує 1 млрд дол.

Загалом станом на 27 травня з території Криму на материкову частину прибуло близько 5 тис. осіб. З них близько 4 тис. - військовослужбовці.

Кількість озброєння та військової техніки, вивезеної з Криму, становить більше 2 тис. одиниць. Зокрема, авіаційної техніки - 75 одиниць, кораблів - 32 одиниці, автомобільної техніки - 1341 одиниця, ракетно-артилерійського озброєння - 120 одиниць, бронетехніки - 121 одиниця, техніки зв‘язку - 201 одиниця, техніки оперативного забезпечення - 302 одиниці, техніки тилу - 400 одиниць тощо.

Паралельно проводиться виведення техніки Національної гвардії та військового майна прикордонників, йдеться в повідомленні.

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