Пошкодження колії на Донбасі може призвести до зупинки метпідприємств / Фото УНІАН

Сьогодні представники так званої Донецької народної республіки (ДНР) пошкодили ділянку колії в районі станції Оленівка Донецької залізниці та заміновали ділянку шляху на вхідній горловині станції Оленівка з боку Маріуполя. Рух поїздів через цю станцію було повністю зупинено.

Як повідомляється, до прибуття групи саперів цю ділянку було оточено співробітниками МНС і міліції. Після розмінування залізничного ділянки було виявлено, що головний шлях не пошкоджений. На даний момент рух поїздів повністю відновлено.

Як повідомили УНІАН в групі Метінвест, зупинка цієї гілки, через яку здійснюється поставка сировини і відвантаження готової продукції, означатиме припинення роботи ряду металургійних підприємств Донбасу. Наприклад, без даного залізничного сполучення Авдіївський коксохімічний завод і Єнакіївський металургійний завод можуть пропрацювати не більше чотирьох днів.

Саме цією гілкою поставляється кокс з Авдіївського коксохіму на маріупольські металургійні комбінати імені Ілліча та «Азовсталь», йдуть постачання агломерату з ММК імені Ілліча на Єнакіївський метзавод, а також відправляється продукція з заводу в порт Маріуполя.

«Якщо ця ділянка буде заблокована, а поставки сировини зупинені, маріупольським комбінатам вистачить запасу коксу максимум на три дні. Таким чином, замінувавши залізницю, представники ДНР поставили під загрозу не тільки роботу чотирьох металургійних підприємств Донецької області, але й благополуччя десятків тисяч донецьких родин, члени яких працюють на цих заводах», - зазначають у повідомленні.

Нагадаємо, раніше основний акціонер групи " Метінвест " Рінат Ахметов називав представників Донецької народної республіки купка пройдисвітів, які «взяли в заручники весь Донбас і тероризують його».

«Якщо хтось з вас думає, що вони ведуть нас до успіху, це помилка. Це велика помилка. Вони ведуть до краху, убогості, голоду і холоду. Своїми діями вони не захищають Донбас, вони знищують Донбас», - переконував олігарх.

