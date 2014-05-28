Крюківський вагонзавод змінив голову правління

Про це повідомляє прес-служба підприємства.

За їхніми даними, голова наглядової ради Володимир Приходько вчора на нараді провів аналіз роботи акціонерного товариства взагалі і його правління зокрема в 2014 році. Під час наради Приходько оголосив рішення наглядової ради про призначення нового голови правління. Ним стане Анатолій Шабала, який до цього працював заступником технічного директора з розвитку та експлуатації.

Приходько подякував Хворосту, який очолював правління з 2007 року, і висловив надію, що він залишиться працювати в акціонерному товаристві.

Голова наглядової ради доручив підготувати проект контракту з Анатолієм Шабалою. Найближчим часом новий голова правління буде представлений керівникам підрозділів та активу заводу на великій оперативній нараді.

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Довідка УНІАН. ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення "Укрзалізниці".

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Продукція заводу поставляється більш ніж у 20 країн світу. Крюківський вагонобудівний завод є єдиним в СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних. Крюківський вагонобудівний завод в 2013 році збільшив випуск вантажних вагонів на 48% - до 5 316 шт., а пасажирських збільшив на 7,2% - до 74 шт.