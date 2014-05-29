На Донбасі через бойові дії зупинилося 60% підприємств

Про це заявив сьогодні секретар комітету Верховної Ради з національної безпеки і оборони Сергій Каплін на засіданні ВР, повідомляє Мінпром.

На думку Капліна, в Донецькій і Луганській областях треба ввести військовий стан

"Зараз робиться все, щоб зробити життя в регіоні неможливим. 60% підприємств вже припинили свою роботу. Можемо тільки уявити, що буде через кілька місяців. Тому треба діяти негайно", - підкреслив він.

Він також повідомив, що терористи планують підірвати об'єднання "Азот" у Сєверодонецьку. Крім того, формуються нові військові загони сепаратистів, в тому числі і снайперів, зазначив він.

Раніше Каплін зареєстрував у ВР проект постанови про введення надзвичайного стану в Донецькій і Луганській областях. Самопроголошена влада ДНР і ЛНР зі своєї сторони оголосила про введення військового стану на контрольованих територіях.

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Як повідомляв УНІАН, перший віце-прем'єр-міністр Віталій Ярема 27 травня заявив, що антитерористична операція (АТО) буде проводитися на сході України до повного знищення бойовиків.

