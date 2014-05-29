На Донбасі через терористів скоротився видобуток вугілля

Міністерство енергетики і вугільної промисловості України відзначає зниження щодобового видобутку вугілля на державних вугільних підприємствах на 10% у зв'язку з проведенням на Донбасі антитерористичної операції проти дій озброєних бойовиків.

Про це журналістам повідомив перший заступник голови Міненерговугілля Юрій Зюков.

«Кожну добу це близько 10-12% через ці ситуації. Якщо в тоннах, то це близько 7-10 тисяч тонн, які ми щодня недоотримуємо», - сказав Зюков.

За його словами, зниження спостерігається цього тижня, оскільки в цей період військові дії проти терористів активізувалися в районі Лисичанська, Селидового і Донецька.

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При цьому чиновник наголосив, що в таких умовах потрібно дбати про життя шахтарів і не відправляти їх видобувати вугілля. За його словами, на зупинених шахтах працює по кілька людей, які забезпечують їх роботоздатність.

Крім того, Зюков зазначив, що попри заворушення і бездіяльність міліції, більшість шахтарів Донбасу продовжують свою роботу на шахтах, до яких бойовики не дісталися.

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Як повідомляв УНІАН, у Донецьку 26 травня терористи захопили міжнародний аеропорт і спалили стадіон «Дружба», українські силовики проводять там активну фазу АТО проти терористичних і бандитських угруповань сепаратистів. За інформацією прес-офіцера АТО Олексія Дмитрашковського, операція в Донецьку триватиме, доки не будуть знищені всі терористи або доки вони не здадуться.

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