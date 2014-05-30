Підприємство "Укроборонпрому" бере кредит у банку сина Януковича

Державне підприємство "Одеський авіаційний завод", що входить до складу держконцерну "Укроборонпром", відновило кредитну лінію на загальну суму 4 млн дол. у "Всеукраїнському банку розвитку" ("ВБР"), що належить сину екс-президента України Олександру Януковичу.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті державних закупівель України.

У повідомленні сказано, що надання короткострокового кредиту банком у вигляді відновлення кредитної лінії спрямоване на рефінансування кредитного боргу "Одеського авіаційного заводу".

За умовами банку, річна відсоткова ставка за користування кредитом становить 11,8%.

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Довідка УНІАН. "Одеський авіаційний завод" ("Одесавіаремсервіс") заснований у 1911 році. Входить до складу держконцерну "Укроборонпром". Займається ремонтом літаків і авіаційних двигунів. На сьогоднішній день виконує ряд контрактів з ремонту і модернізації літаків для українських і зарубіжних ВПС.

«Всеукраїнський банк розвитку» створений 24 квітня 2009 року. За два з половиною роки активи банку зросли майже у 13 разів, і на 1 січня 2013 року він займав 42-е місце серед 175 банків України за обсягом активів. Банк входить до складу групи «МАКО», що належить Олександру Януковичу.