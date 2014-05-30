Обсяг реалізації промислової продукції в Україні продовжує падати

Обсяг реалізації промислової продукції в Україні у січні-квітні 2014 року становив 366,161 млрд грн, що на 4,45 млрд грн, або на 1,2%, менше показника аналогічного періоду 2013 року, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, обсяг реалізації промпродукції в переробній промисловості, на яку в звітному періоді припадало 64,6% всього обсягу реалізації, становив 236,664 млрд грн, що на 0,66%, або на 1,59 млрд грн, менше ніж рік тому.

Обсяг реалізації в постачанні електроенергії, газу і кондиціонованого повітря (21% загального обсягу) становив 76,747 млрд грн, що на 8,7%, або на 7,342 млрд грн, менше за обсяг за аналогічний період минулого року.

У добувній промисловості й розробці кар'єрів (13,6% всього обсягу) обсяг реалізації становивв 50,799 млрд грн, що на 9,7%, або на 4,505 млрд грн, більше за аналогічний торішній показник.

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Найбільший обсяг реалізованої продукції припадає на Дніпропетровську область – 69,019 млрд грн, Донецьку область – 63,932 млрд грн, Київ – 26,020 млрд грн і Запорізьку область – 26,071 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, обсяг реалізації промислової продукції в Україні в січні-березні 2014 року становив 273,213 млрд грн, що на 2,77 млрд грн, або на 1%, менше за показник за аналогічний період 2013 року.

У 2013 році обсяг реалізації промпродукції в Україні становив 1,109 трлн грн, що на 6,787 млрд грн, або на 0,62%, більше за обсяг 2012 року.