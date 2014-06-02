Китай визнаний найбільшим у світі покупцем промислових роботів

Китай, який колись вважався світовим центром ручної праці, став найбільшим покупцем промислових роботів, передає «Газета.Ru» з посиланням на The Financial Times.

Витрати на зарплату і зростаюча конкуренція з боку економік змусили виробників КНР звернутися до технологій.

Читайте такожРФ і Китай заговорили про єдину економічну зону на Далекому СходіВ 2013 році Китай купив кожного п'ятого в світі робота, що продавався, і вперше обійшов за цим показником Японію. За інформацією International Federation of Robotics, кількість придбаних КНР промислових роботів в минулому році склала 36,6 тис., що на 60% більше, ніж у 2012 році. Японія купила 26 тис. роботів, США - 23,7 тис.

Читайте такожBloomberg: Підписавши газовий договір з Китаєм, виграв Путін?Також зазначається, що з 2008 по 2013 рік продажі роботів в КНР зростали щороку в середньому на 36%.

Якщо Китай залишається самим швидкозростаючим ринком для промислових роботів, то Японія, як і раніше налічує більше всього роботів в експлуатації: в 2012 році їх було 310 тис. проти 96 тис. в КНР і 168 тис. у США.