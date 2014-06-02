Від розриву кооперації постраждає 79 українських і 859 російських підприємств ОПК - експерт

Про це йдеться в аналітичному матеріалі Дмитра Тимчука "ОПК України vs ОПК Росії: хто програє?".

"У Москві переконують, що припинення такого експорту (товарів військового призначення - ред.) згубне для українських «оборонників», а російські підприємства "успішно впораються з кинутим викликом", - пише автор.

За даними групи ІС, у 2013 році Україна поставила іншим країнам військових товарів на суму 2,38 млрд. доларів США, з яких 1 млрд. доларів - у Росію.

"При цьому експорт контрольованих товарів до РФ з України значно перевищує імпорт, що йде від російських постачальників українським споживачам. Зокрема, протягом 2013 року з Росії в Україну було імпортовано товарів військового та подвійного призначення на суму 700 млн. дол. Різниця - в 300 млн дол. Тобто, Україна постачає росіянам на одну третину більше, ніж сама закуповує у РФ", - йдеться в статті.

Читайте такожСША відмовляться від російських ракетних двигунівТакож необхідно враховувати, що 81% в структурі українського "оборонного" імпорту з РФ - це ТВЕЛ (тепловидільні елементи для АЕС), постачання яких Росія припинила ще на початку березня, і які Україна може замінити, звернувшись до американської фірми Westinghouse.

Таким чином, "в осяжній перспективі українці зможуть замінити 81% нинішнього імпорту з Росії "товарів військового і подвійного призначення", в той час як багато які статті українського експорту до Росії на даний момент незамінні.

Так, раніше ЗМІ повідомляли, що носіями ядерного арсеналу РФ є радянські ракети, виготовлені на українських заводах в 70-х-80-х роках і які через закінчення терміну придатності потребують постійного технічного обслуговування та заміни комплектуючих, які може надати тільки українська "оборонка".

Крім того, "в рамках так званої двосторонньої виробничої і науково-технічної кооперації підприємств оборонних галузей промисловості України і РФ, у 2013 році були задіяні 79 українських і 859 російських підприємств", які й постраждають внаслідок розриву зв'язків, пише Тимчук.