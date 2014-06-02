ДНР відмовилася від публічних дебатів з керівництвом маріупольських меткомбінатів

Представники самопроголошеної Донецької народної республіки (ДНР) в Маріуполі відмовилися вступити у відкриті дебати з генеральними директорами маріупольських металургійних комбінатів імені Ілліча та «Азовсталь» Юрієм Зінченком і Енвером Цкітішвілі. Про це повідомляє прес-служба "Метінвесту".

Тим самим вони підтвердили, що їм нічого протиставити аргументам топ-менеджерів, відзначають в «Метінвесті».

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Нагадаємо, 30 травня в ефірі маріупольського телеканалу "Сігма" керівники меткомбінатів ініціювали проведення відкритих дебатів без зброї з представниками ДНР.

На думку генеральних директорів підприємств, жителі Маріуполя повинні мати можливість з перших вуст почути, яку долю готує ДНР місту і городянам, оцінити їхні аргументацію і визначитися зі своєю позицією.

В той же день з представниками комбінатів зв'язався чоловік, який назвався прес-секретарем ДНР у Маріуполі. Він підтвердив бажання ДНР брати участь у дебатах, але заявив, що їхні лідери не готові прийти на дебати без зброї. Пообіцявши назвати учасників дебатів з боку ДНР, прес-секретар більше не виходив на зв'язок.

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Пізніше Юрій Зінченко та Енвер Цкітішвілі підтвердили свою готовність до дебатів, якщо не пізніше 12.00 2 червня ДНР назве двох учасників зі свого боку, готових з'явитися на дискусію без зброї.