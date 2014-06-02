Депутати пропонують передати 180 млн гривень на модернізацію шахт

Народні депутати України пропонують виділити 180 млн. грн для будівництва і модернізації вугільних і торфовидобувних підприємств за рахунок скорочення на цю суму державної підтримки шахт, перерозподіливши витрати Міністерства енергетики і вугільної промисловості на 2014 рік.

Відповідна пропозиція закріплена законопроектом № 4980 "Про Державний бюджет України на 2014 рік (щодо перерозподілу витрат, передбачених Міненерговугілля)", авторами якого виступили депутати Віктор Турманов і Анатолій Гончаров (обидва позафракційні).

Читайте такожДержшахти за чотири місяці збільшили збитки майже до 5 млрд гривень

У пояснювальній записці наголошується, що метою цього закону є забезпечення своєчасних і повних розрахунків з підрядними підприємствами за виконані роботи і надані послуги, а також виплати заробітної плати працівникам підрядних організацій.

Це стосується утримання загальношахтних об'єктів шахти № 10 «Нововолинська», що будується, і витрат на охорону поверхневих об'єктів незавершеного будівництва (баштові копри, вентиляційні установки головного провітрювання тощо).

Читайте такожМіненерговугілля обіцяє за 5 років зробити держшахти прибутковими

Як повідомляв УНІАН, на підтримку державних вугледобувних підприємств у 2014 році заплановано спрямувати 12,168 млрд грн. При цьому коштів на будівництво і технічне переоснащення шахт у бюджеті не передбачено.

Читайте такожКабмін цього року хоче скоротити збитки держшахт на 2,7 млрд гривень