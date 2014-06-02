Депутати пропонують передати 180 млн гривень на модернізацію шахт
На підтримку державних вугледобувних підприємств до 2014 року заплановано спрямувати 12,168 млрд грн
Народні депутати України пропонують виділити 180 млн. грн для будівництва і модернізації вугільних і торфовидобувних підприємств за рахунок скорочення на цю суму державної підтримки шахт, перерозподіливши витрати Міністерства енергетики і вугільної промисловості на 2014 рік.
Відповідна пропозиція закріплена законопроектом № 4980 "Про Державний бюджет України на 2014 рік (щодо перерозподілу витрат, передбачених Міненерговугілля)", авторами якого виступили депутати Віктор Турманов і Анатолій Гончаров (обидва позафракційні).
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У пояснювальній записці наголошується, що метою цього закону є забезпечення своєчасних і повних розрахунків з підрядними підприємствами за виконані роботи і надані послуги, а також виплати заробітної плати працівникам підрядних організацій.
Це стосується утримання загальношахтних об'єктів шахти № 10 «Нововолинська», що будується, і витрат на охорону поверхневих об'єктів незавершеного будівництва (баштові копри, вентиляційні установки головного провітрювання тощо).
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Як повідомляв УНІАН, на підтримку державних вугледобувних підприємств у 2014 році заплановано спрямувати 12,168 млрд грн. При цьому коштів на будівництво і технічне переоснащення шахт у бюджеті не передбачено.
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