Дотації збиткових шахт Донбасу становлять 34 млрд гривень

Бюджетні дотації державних вугільних підприємств Донецької і Луганської областей з урахуванням покриття збитків шахт і виплати зарплати шахтарям на 2014 рік становлять 34 млрд гривень.

Про це заявив під час виступу в парламенті прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Загальний обсяг дотацій на Донецьку та Луганську область становить 34 мільярди гривень. Це те, що бюджет виділяє на фінансування вугільної галузі, і те, що робить центральний бюджет для того, щоб дати їм (шахтарям - УНІАН) роботу і не вигнати їх на вулицю», - заявив Яценюк.

Він підкреслив, що сьогодні уряд платить за кожну тонну вугілля, видобуту на держшахтах, у середньому 1,5 тис. грн, при тому, що комерційна вартість вугілля досягає 600 грн/тонна.

«Ми дотуємо 180 тис. осіб, які працюють у надважких умовах, у першу чергу, в Луганській і Донецькій областях. По 900 грн за тонну вугілля", - підкреслив прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня перший заступник голови Міненерговугілля Юрій Зюков повідомив про плани міністерства за 5 років зробити державні вугільні підприємства прибутковими, тоді як цього року на покриття їх збитків планується витратити близько 12,2 млрд грн.

За його словами, це стане можливим завдяки обов'язковому продажу вугілля, видобутого на держшахтах, через держпідприємство «Вугілля України», тоді як у 1-му кварталі цього року й раніше воно реалізовувалося через посередників і внаслідок цього збитки вугільних підприємств лише зростали.

Раніше ЗМІ повідомляли, що екс-президент України Віктор Янукович отримував незаконний дохід на тендерах із поставки вугілля для державних енергокомпаній. Ціна тонни вугілля становила близько 400 грн, проте після перепродажу його через кілька компаній вартість вугілля збільшувалася до 1 тис. грн. Таким чином, 600 грн осідало в "кишенях" оточення Януковича.

Довідка УНІАН. Державні вугільні шахти за січень-квітень 2014 року збільшили збитки від випуску товарної продукції, без урахування держпідтримки, на 2,1% - до 4,86 млрд грн. Для покриття цих збитків із державного бюджету надійшло 4,308 млрд грн.

Державні шахти за 2013 рік збільшили збитки від випуску товарної продукції на 27% - до 15,128 млрд грн порівняно з 11,955 млрд грн збитків за 2012 рік.

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