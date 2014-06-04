Україна за 5 місяців заробила на експорті чорних металів $6 млрд

Україна в січні-травні 2014 року скоротила валютну виручку від експорту чорних металів на 2,3% порівняно з аналогічним періодом 2013 року - до 6,007 млрд дол., при цьому їх частка в експорті країни становить 24,7%, повідомляє Міністерство доходів і зборів України.

Згідно з повідомленням, експорт металовиробів скоротився на 34,6% - до 746,1 млн дол. і становить 3,1% в загальному експорті країни.

У травні було експортовано чорних металів на 1,379 млрд дол., металовиробів - на 165,2 млн дол.

Водночас імпорт чорних металів за 5 місяців 2014 року в грошовому виразі скоротився порівняно з 5 місяцями 2013 року на 39,2% - до 542 млн дол., металовиробів - на 20%, до 355,4 млн дол.

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Як повідомляв УНІАН, Україна за підсумками 2013 року скоротила експорт чорних металів у грошовому виразі на 6,4% порівняно з 2012 роком - до 14,320 млрд дол, металовиробів - на 8,7%, до 2,590 млрд дол.

Водночас імпорт чорних металів за підсумками 2013 року в грошовому виразі скоротився порівняно з 2012 роком на 3,1% - до 2,230 млрд дол., металовиробів - на 6,1%, до 1,205 млрд дол.