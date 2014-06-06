Глава General Motors звільнила 15 топ-менеджерів через скандал з дефектом авто

Автовиробник General Motors звільнив 15 топ-менеджерів після нової доповіді про дефекти системи запалювання, передає «Газета.Ru» з посиланням на The New York Times.

За словами джерел, своїх посад позбулися віце-президент з питань нормоконтролю Майкл Робінсон і високопоставлений юрист Вільям Кемп, відповідальний за справи щодо позовів за якість продукції.

Читайте такожFord відкликає 1,4 млн автомобілів у Північній АмериціАвтором доповіді є колишній федеральний прокурор США Антон Валукас. Його розслідування відносно General Motors тривало три місяці. Експерт вивчив мільйони документів та інтерв'ю щонайменше 230 людей, багато з яких мали пряме відношення до нездатності GM вирішити проблему з дефектами системи запалювання.

Глава General Motors Мері Барра, зустрічаючись з більш ніж 1 тис. співробітників компанії в передмісті Детройта, назвала цю доповідь «тривожною».

Раніше повідомлялося, що понад 2 тис. людей загинули або отримали травми в аваріях, пов'язаних з дефектами системи запалювання в автомобілях виробництва найбільшого автоконцерну США General Motors.

