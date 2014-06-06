"Кримський титан" Фірташа залишиться без Іршанського та Вільногірського комбінатів

Фонд державного майна України за дорученням Кабінету міністрів України повідомив «Кримський титан», який контролює бізнесмен Дмитро Фірташ, про намір не продовжувати договір оренди цілісних майнових комплексів Іршанського гірничо-збагачувального комбінату і Вільногірського гірничо-металургійного комбінату, повідомляє урядовий сайт.

Як зазначають у Кабміні, дане рішення повинно зупинити прихований процес приватизації цих підприємств.

Як відомо, у грудні 2013 року Фонд державного майна України (ФДМУ) прийняв рішення про приватизацію державних пакетів акцій Іршанського гірничо-збагачувального комбінату і Вільногірського гірничо-металургійного комбінату.

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Як повідомляв УНІАН, 24 січня 2012 року за підсумками судових розглядів «Кримський Титан» і Фонд держмайна підписали мирову угоду, згідно з якою сторони домовилися про продовження терміну оренди «Кримським Титаном» Іршанського ГЗК і Вільногірського ГМК до вересня 2014 року.

Термін дії договорів оренди Іршанського гірничо-збагачувального комбінату і Вільногірського гірничо-металургійного комбінату закінчується 5 вересня 2014. Проте, якщо уряд офіційно не повідомить Фірташа до 5 червня про припинення договорів оренди, як це передбачено в угоді про оренду, то згідно з його умовами дані договору будуть автоматично продовжені.

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Згідно з інформацією народного депутата (фракція УДАР), заступника Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації Павла Різаненка, оренда за користування Іршанським ГЗК та Вільногірським ГМК складає щорічно 108 млн грн. У той же час, за оцінкою народного депутата, реальна чистий прибуток від діяльності, що ведеться на цих двох підприємствах, згідно з обсягами виробництва та цінами 2012 р. становив не менше 1,2 млрд грн.