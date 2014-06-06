КрАСЗ зупинив роботу до 19 червня

Кременчуцький автоскладальний завод (Полтавська обл.) зупинив виробництво до 19 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на апаратній нараді у мера Кременчука Олега Бабаєва заявив начальник відділу економіки Микола Здойма.

За його словами, зупинка підприємства сталася через проблеми з комплектуючими.

Здойма також повідомив, що кременчуцький завод «Кредмаш» перейшов на чотириденний режим роботи, замість п'ятиденного.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Кременчуці зупинився стальзавод, з перебоями працює Крюківський вагонобудівний завод.

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