Популярність автомобілів Lada в Росії помітно впала

Російський автогігант "АвтоВАЗ" знизив продажі в РФ у травні на 10% до 34.061 штук, повідомляє Reuters із посиланням на Асоціацію європейського бізнесу.

У травні автовиробник поліпшив динаміку порівняно з попередніми місяцями: за січень-травень його продажі впали на 14% до 162.694 штук, у результаті чого його частка на ринку скоротилася до 15,8% з 17,4% у минулому році.

У травні у продажів "АвтоВАЗу" були два головні драйвери - нова модель Lada Granta "ліфтбек" (кузов хетчбек), продажі якої компанія почала в середині травня, і Lada Largus (модель на платформі Renault). За два тижні "АвтоВАЗ" уже продав близько 2.000 Granta "ліфтбек", ціна якої починається від 314.000 рублів, написав автовиробник у відповідь на питання Reuters.

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Становище "АвтоВАЗу" на ринку стало погіршуватися у 2013 році, коли він узявся оновлювати модельний ряд одночасно з уповільненням економіки РФ.

Початок спаду продажів "АвтоВАЗу" припав якраз на травень-червень, коли він зняв з виробництва стару Lada Kalina, а виробництво нової моделі поки не запрацювало на повну силу, тому непогані травневі показники "АвтоВАЗу" пояснюються в першу чергу "ефектом бази", сказав аналітик "ВТБ Капіталу" Володимир Беспалов.