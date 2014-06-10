Україна за 5 місяців збільшила виробництво легкових автомобілів на 72%

За даними асоціації, виробництво легкових автомобілів у січні-травні збільшилося на 72% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 21 552 штук, а комерційних - на 38%, до 721 одиниці. Виробництво автобусів за звітний період впало на 48% - до 326 штук.

У травні виробництво легкових автомобілів знизилося порівняно з квітнем на 20% - до 3 522 одиниць, а виробництво автобусів скоротилося більш як у 2,5 разу - до 53 одиниць, тоді як виробництво комерційних автомобілів збільшилося на 29% - до 180 одиниць.

За даними «Укравтопрому», лідируючу позицію за підсумками п'яти місяців у легковому сегменті українського автопрому займає Запорізький автомобілебудівний завод, який збільшив виробництво автомобілів порівняно з січнем-травнем 2013 року на 50%, - до 9 906 легкових автомобілів.

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Лідером з виробництва комерційних автомобілів за перші п'ять місяців року став кременчуцький "АвтоКрАЗ", який виробив 377 авто, що на 50% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільшу кількість автобусів у січні-травні випустив завод "Черкаський автобус" – 103 автобуси, що перевищує результат січня-травня 2013 року на 13%.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація «УкрАВТО» (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація «Богдан», «Єврокар», корпорація «АІС» («КрАБЗ»), корпорація «Еталон» (Чернігівський і Бориспільський автозаводи).