Міненерго відмовилося від ліквідації держпідприємства «Вугілля України»

Міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Продан 4 червня підписав наказ про скасування ліквідації держпідприємства «Вугілля України», яке займається реалізацією вугілля, видобутого на державних вугільних підприємствах, повідомляється на сайті Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

План ліквідації «Вугілля України» Міненерговугілля затвердило 2 серпня 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня перший заступник голови Міненерговугілля Юрій Зюков повідомив, що з травня 2014 року реалізацією вугілля, видобутого на держшахтах, займатиметься лише «Вугілля України», тоді як раніше він продавався через посередників, що збільшувало збитки шахт. При цьому ЗМІ пов'язують цих посередників з оточенням колишнього президента України Віктора Януковича. Ціна тонни вугілля становила близько 400 грн, проте після перепродажу його через кілька компаній його вартість збільшувалася до 1 тис. грн. Таким чином, 600 гривень осідало в "кишенях" оточення Януковича.

Зюков зазначив, що «Вугілля України» існуватиме і продаватиме вугілля доти, доки держшахти не позбудуться збитків.

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Довідка УНІАН. ДП «Вугілля України» є оператором оптового ринку вугільної продукції і здійснює продаж практично всього вугілля, видобутого на вугільних підприємствах, що перебувають в управлінні Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

Державні вугільні шахти за січень-квітень 2014 року збільшили збитки від випуску товарної продукції, без урахування держпідтримки, на 2,1% - до 4,86 млрд грн. Для покриття цих збитків з державного бюджету надійшло 4,308 млрд грн.

Державні шахти за 2013 рік збільшили збитки від випуску товарної продукції на 27% - до 15,128 млрд грн порівняно з 11,955 млрд грн збитків за 2012 рік.