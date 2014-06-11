Toyota відкликає 2 млн автомобілів через несправність подушок безпеки

Корпорація Toyota Motor відкликає 19 своїх популярних моделей через несправність подушок безпеки - відповідну заяву автовиробник подав до Міністерства землі, інфраструктури, транспорту та туризму Японії.

Оголошення про відкликання машин корпорація розмістила на своєму сайті, передає РИА Новости.

Читайте такожГлава General Motors звільнила 15 топ-менеджерів через скандал з дефектом автоЯк випливає з повідомлення, на внутрішньому ринку Японії буде відкликано 640 тисяч автомобілів моделей Corolla і її модифікацій, Allex, Alphard, Ipsum, Opa, Noah, Voxy, всього 19 моделей, вироблених з 2000 по 2004 рік. У світі масштаб відкликання складе близько 2 мільйонів автомобілів.

У корпорації вважають, що через надмірно високий тиск подушка безпеки може лопнути і травмувати пасажирів. Вказується також на ризик її загоряння.

Читайте такожToyota відкликає понад 6 млн автомобілів у всьому світі через п'ять дефектів У квітні минулого року Toyota Motor, Nissan Motor, Honda Motor і Mazda Motor були змушені відкликати з тієї ж причини в цілому більше трьох мільйонів автомобілів 41 моделі. З них половина припадала на компанію Toyota.

За інформацією японських ЗМІ, цього разу також йдеться про подушки безпеки, вироблені токійською компанією Takata Corp. Ймовірно, причиною додаткового відкликання стали невраховані компанією-виробником у минулому році дані поставок.