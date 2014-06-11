Експерт: необхідно посилити контроль над структурами, що проводять приватизацію

Перешкоджання інвестиційній компанії «Бізнес-Інвест» в її участі у приватизації пакетів акцій ПАТ «Сумихімпром» може свідчити про намір провести «адресну приватизацію».

Нагадаємо, торги з продажу 2,2% і 5% акцій ПАТ «Сумихімпром» повинні відбутися 12 червня. Для їх проведення Фондом Держмайна була обрана маловідома структура - «Східно-європейська фондова біржа». При цьому, як повідомив представник компанії «Бізнес-Інвест», що бажає брати участь у торгах, Олександр Винниченко, уповноважені працівники біржі 10 червня створили компанії непереборні перешкоди у питанні подання заявки та іншої документації, необхідної для участі в конкурсі. Наступного дня, 11 червня, співробітники «Східно-європейської фондової біржі» прийняли заявку інвестиційної компанії «Бізнес-Інвест», однак банк «Надра», в якому обслуговується розрахунковий рахунок вказаної біржі, до 15.00 не підтвердив ФДМ отримання гарантійного внеску для участі в приватизації, який компанія «Бізнес-Інвест» сплатила о 09:50. Важливо зазначити, що відсутність підтвердження надходження гарантійного внеску може бути причиною для відмови в участі в приватизаційному конкурсі. «Східно-європейську фондову біржу», за даними представників «Бізнес-Інвест» контролює розшукуваний урядом США за звинуваченнями в корупції олігарх Дмитро Фірташ, якому належить і банк «Надра». Таким чином, не виключено, що перешкоджання інвестиційній компанії «Бізнес-Інвест» в допуску до участі в приватизації пакетів акцій ПАТ «Сумихімпром», може свідчити про те, що приватизація великого вітчизняного підприємства може бути проведена заздалегідь в інтересах певної компанії.

«Доцільно посилити контроль з боку ФДМ за структурами, які є технологічними учасниками процесу приватизації, в тому числі за біржами та банківськими установами. Це необхідно, в тому числі й тому, що наслідком можливих "адресних приватизацій" стане продаж об'єктів за заниженими цінами. В цьому аспекті недостатній контроль над учасниками приватизаційних процесів викликає подив, наприклад, в силу того, що за 5 місяців поточного року надходження від приватизації становили лише 0,3% від річного плану. При таких темпах наївно розраховувати на виконання річного плану», - вважає віце-президент Центру досліджень корпоративних відносин В'ячеслав Бутко.

ПАТ «Сумихімпром» - енергохімічне підприємство, що виробляє двоокис титану, мінеральні добрива, сірчану та фосфорну кислоти, залізо-оксидні пігменти та коагулянти.