Україна може забезпечити потреби армії на 30-35% - експерт

Оборонно-промисловий комплекс України може забезпечити потреби української армії на 30-35%, вважає директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.

"Якщо раніше український ОПК міг забезпечити 12-15% потреб армії, то сьогодні ми бачимо, що 30-35% потреб армії національний оборонний комплекс може покрити", - сказав він на прес-конференції експертів у галузі оборони на тему «Причини втрати оборонного потенціалу України» в УНІАН.

За його словами, у зв'язку з початком військових дій у Донецькій і Луганській областях та катастрофічною технічною незабезпеченістю армії, Міністерство оборони України почало здійснювати закупівлі сучасного озброєння українського виробництва. Зокрема, експерт відзначив підвищення закупівель легкої бронетехніки і високоточних засобів ураження розробки київського КБ "Промінь".

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"У невеликій кількості почали поставлятися модернізовані вертольоти, зокрема й повертатися з оренди", - сказав Бадрак.

Разом з тим, експерт відзначив, що деякі підприємства безплатно надали армії технічні засоби. Зокрема, холдингова компанія "Укрспецтехника" передала Збройним силам України радіолокаційні комплекси, а кілька підприємств - системи радіоперехоплення.

"Це обкатка війною конкретних систем", - сказав експерт, уточнивши, що зараз технічні засоби, передані підприємствами, працюють в системі розвідки на сході України.

Як повідомляв УНІАН, на сході України триває активна фаза антитерористичної операції проти терористичних і бандитських угруповань сепаратистів. За інформацією прес-офіцера АТО Олексія Дмитрашковського, операція в Донецьку триватиме, доки не будуть знищені всі терористи або доки вони не здадуться.

Минулого тижня державний концерн «Укроборонпром» заявив про передачу Збройним силам України і Національній гвардії 200 броньованих машин "Дозор-Б".

«Укроборонпром» у травні почав передачу Національній гвардії бронетранспортерів БТР-4 на суму близько 400 млн. грн.